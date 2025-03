De Palma a Reggio: "Con stipendi bassi non si sopravvive più"

Non è un caso che il segretario generale nazionale della Fiom, Michele De Palma, abbia scelto proprio Reggio Emilia tra le città in sciopero per il suo comizio. La città del Tricolore è infatti un punto di riferimento nel settore della metalmeccanica e ieri ha ospitato uno degli scioperi più partecipati, con oltre settemila lavoratori in piazza. La protesta, organizzata contro l’indisponibilità di Confindustria e Confapi a trattare per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, ha visto un’adesione di massa.

"Tutti parlano dei bassi salari, ma quando chiediamo di contrattare, Federmeccanica non si siede al tavolo delle trattative. È un atto antidemocratico", ha dichiarato De Palma. "Non ci fermeremo finché non riprenderanno i negoziati e non otterremo il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici".

Il segretario di Fiom ha partecipato al corteo partito da Porta San Pietro e conclusosi alle ex Officine Reggiane, un luogo simbolico per la lotta operaia. Davanti a una folla gremita di lavoratori, bandiere e striscioni, ha ribadito le ragioni della mobilitazione: "Le persone non ce la fanno più. Basta accettare salari bassi, licenziamenti, precarietà e condizioni di lavoro insicure. Con il rinnovo del contratto vogliamo dare stabilità all’industria italiana. Il governo deve capire che senza lavoratori non c’è futuro".

La richiesta principale dei sindacati è chiara: "Serve un aumento salariale che superi l’inflazione. I lavoratori non possono continuare a perdere potere d’acquisto. Perfino Mario Draghi ha sottolineato la necessità di rilanciare i salari per sostenere la domanda interna", ha proseguito De Palma.

Il leader sindacale ha poi avvertito che la mobilitazione non si fermerà finché non si aprirà una trattativa seria: "Scioperiamo non solo per il nostro salario e la nostra dignità, ma per far ripartire l’economia del Paese. E se non verremo ascoltati? Non ci fermeremo. Siamo pronti a nuove proteste, manifestazioni e iniziative".

Infine, De Palma ha attaccato le politiche commerciali statunitensi e la mancanza di risposte da parte dell’Unione Europea e del governo italiano: "È uno scandalo che nessuno abbia preso iniziative contro l’aumento del 25% dei dazi sulle auto. Hanno accolto Musk come un re a Palazzo Chigi e incontrato Trump, ma il risultato è che a pagare il prezzo più alto sono i lavoratori. Noi non ci stiamo, né a Roma né a Bruxelles".

Elia Biavardi