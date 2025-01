De Pascale alla Casa di comunità di Castelnovo Sotto: il taglio del nastro

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 11 gennaio 2025 – Taglio del nastro stamani per la nuova Casa della Comunità di Castelnovo Sotto, struttura che ha richiesto un investimento di 2,4 milioni di euro e che è ora finalmente a disposizione degli abitanti, perché “Il diritto alla salute è la base di una vita libera e piena e per tutelare la salute psico-fisica delle cittadine e dei cittadini vicino a casa”, ha dichiarato Michele de Pascale, presidente della Regione., intervenuto alla cerimonia, che conclude un percorso avviato dall’Azienda sanitaria e condiviso con istituzioni, associazioni e cittadinanza, presenti in gran numero all'inaugurazione. Trentamila residenti avranno un nuovo punto di riferimento per i servizi sociosanitari, un edificio “già ospedale, fino agli anni '80 - ricorda Cristina Marchesi, direttore generale Ausl - che ha valore storico-morale e partito come casa della salute. Da quando lo abbiamo pensato per la nuova funzione sono trascorsi molti anni, non è stato un cantiere semplice ma siamo arrivati alla fine e lo dico con affetto, avendo io cominciato qui negli anni '90 come ufficiale sanitario”. La Casa offre gli ambulatori di cardiologia, diabetologia, oculistica, otorinolaringoiatria, urologia, odontostomatologia, la medicina generale, gli ambulatori dei pediatri di libera scelta e il centro prelievi. “Saranno fornite terapie riabilitative dopo patologie neurologiche, ortopediche, traumatologiche, respiratorie, oncologiche - specifica il direttore del dipartimento Cure primarie, Marina Greci - Sono presenti una sala per la riabilitazione motoria, ambulatorio infermieristico e per l’assistenza domiciliare. C'è il servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza. Gli specialisti favoriscono l’integrazione dei minori d'accordo con le istituzioni educative e scolastiche”. Esprime soddisfazione il sindaco di Castelnovo sotto, Francesco Monica: “Finalmente la Casa della Comunità diventa realtà. Un presidio sanitario fondamentale per il nostro comune e non solo, che farà fare un salto di qualità nei servizi ai cittadini. Per arrivare a questo traguardo la Regione Emilia-Romagna è stata fondamentale, dal momento che abbiamo dovuto far fronte agli aumenti dei costi dei materiali avvenuti nel corso di questi anni”. “Il programma delle case di comunità è forse la riforma più coraggiosa e più politica del piano contenuto nel PNRR”, afferma Alberto Olmi, nelle veci di Giorgio Zanni, per la Provincia di Reggio. Oltre alle prestazioni di natura medica, la casa proporrà soluzioni per l’educazione e la promozione della salute, per anziani e persone con disabilità. De Pascale chiude sostenendo la partita più importante: “La prevenzione: la vera sfida nuova è quella primaria, secondaria (capacità di investimento sugli screening) e terziaria (partendo dalle scuole, il contrasto all'obesità infantile, ad esempio)”. I 2,4 milioni occorsi son suddivisi tra fondi statali (un milione e 235mila euro), regionali (795mila) e dell’Ausl di Reggio (380mila). E come ricordato dal presidente, “L’Emilia-Romagna è tra le prime Regioni in Italia per numero di case, 135, già attive”.