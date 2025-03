"De Pascale ci chiede più soldi per la sanità. Poi nel frattempo taglia i punti nascite"

Il timore per il futuro mantenimento del Punto nascita dell’ospedale Franchini si è tradotto in un’interrogazione del consigliere comunale del centrodestra Antonio Castagneti. Dopo aver svolto alcune considerazioni sull’aumento della pressione fiscale da parte della Regione che il governatore de Pascale ha motivato proprio con il sostegno alla sanità pubblica e per evitare tagli, Castagneti ricorda come l’assessore regionale alla sanità Massimo Fabi abbia dichiarato che non saranno tenuti aperti Punti nascita "momentaneamente sospesi" (come Scandiano e Guastalla), e che non saranno riaperti quelli già chiusi nel 2017 (come Castelnovo Monti), dei quali era stata invece promessa la riapertura dall’ex presidente Bonaccini. Ricorda anche il taglio del Pronto soccorso h24 e il trasferimento dell’automedica. L’esponente del Centrodestra interroga perciò il sindaco Marazzi per sapere come concilia l’annuncio dell’aggravio dell’imposizione fiscale di 420 milioni di euro "con la comunicazione dell’intenzione di procedere eventualmente alla definitiva chiusura del Punto nascita di Montecchio". Vuole poi sapere "quali eventi sono intervenuti dalle promesse di Bonaccini e dalle rassicurazioni dei sindaci del Pd alle dichiarazioni di Fabi sul futuro del punto nascita di Montecchio".

f.c.