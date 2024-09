De Pascale in Appennino: "Un nuovo patto sanitario"

"Serve un nuovo patto per la salute in montagna. Dobbiamo mettere insieme i sindaci dell’Appennino della regione e gli operatori sanitari e costruire insieme un nuovo piano per la salute". Sono le parole di Michele de Pascale, candidato per il Pd a presidente della Regione che ieri ha fatto tappa nel reggiano per il suo tour elettorale, visitando Scandiano, Roteglia (in particolare alle ceramiche Mariner), Castelnovo Monti, Montecchio, Bibbiano (alla latteria Moderna, nella foto) e Guastalla (alla Saer elettropompe), incontrando anche gli amministratori locali per ascoltarne i bisogni.

Il tema cruciale per de Pascale è la sanità. "Concordando con i tecnici sanitari, territori e amministratori un rilancio dei servizi che sfrutti anche le nuove opportunità date dalla telemedicina – chiosa – Serve un disegno di visione complessiva regionale, che dia di nuovo importanza e protagonismo a tutti i livelli dai presidi di montagna, passando agli ospedali distrettuali, come presidi delle comunità locali e luoghi efficienti di gestione delle prestazioni sanitarie, fino ai grandi ospedali provinciali".

De Pascale – che stasera sarà alla festa dell’unità nazionale al campovolo – tornerà per altri incontri: in programma ci sono il capoluogo e il territorio di Correggio.