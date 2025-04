De Pascale incontra vertici della Corradini

Visita, ieri pomeriggio, del presidente della Regione Michele de Pascale alla Calcestruzzi Corradini, azienda di Salvaterra specializzata nella produzione e fornitura di materiali da lavorazione-escavazione in Italia e all’estero. Era presente anche il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi. De Pascale era accompagnato dal sottosegretario alla presidenza Manuela Rontini e dall’onorevole Andrea Rossi (ex primo cittadino di Casalgrande). L’incontro con i vertici dell’azienda, in particolare con la signora Ella Corradini e i figli Romano e Patrizia Frascari, è stato particolarmente interessante permettendo al presidente della Regione di toccare con mano una delle realtà imprenditoriali più importanti del comune di Casalgrande. "Ringrazio – dice Daviddi – il presidente de Pascale e il sottosegretario Rontini per aver trovato il tempo di questa visita gradita ed estremamente preziosa. La Calcestruzzi Corradini è un’azienda che è parte della storia di questo territorio ed è un vero e proprio fiore all’occhiello dell’imprenditoria casalgrandese". Una realtà, quella della Calcestruzzi Corradini, con la quale "l’amministrazione comunale – sottolinea il sindaco – collabora da tempo in modo proficuo. Non ultimo l’accordo che abbiamo sottoscritto, assieme ad altre imprese, in relazione alla progettualità del ripristino di cave da sistemazione naturalistica a bacino irriguo. Intervento determinante per il contrasto ai cambiamenti climatici".

m. b.