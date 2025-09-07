De Villiers si unisce ai Diavoli: "Che opportunità, ringrazio il club"

Il Valorugby Emilia ha ingaggiato Patrick De Villiers, 21 anni, giocatore nato in Sudafrica, ma di eleggibilità azzurra, proveniente dal Viadana: un altro colpaccio per una società che non fa mistero di puntare al Tricolore. Centro di 1.84 per 97kg, De Villiers nasce a Springs il 1° febbraio del 2004. Si forma rugbisticamente nel St Charles College e, dopo l’arrivo in Italia nel 2023, veste le maglie di Noceto e Zebre Accademia e poi Viadana.

In azzurro vanta presenze sia in Under 19 che Under 20, squadra con cui ha disputato il Mondiale e il Sei Nazioni di categoria (segnando una meta contro la Scozia).

"Ho scelto di venire a Reggio perché questo è uno dei club migliori in Italia e credo che mi offra le migliori opportunità per crescere ed imparare sia come giocatore che come ragazzo", le prime parole da Diavolo di “Pat”. "L’accoglienza è stata fantastica. Grazie a compagni e staff mi sono sentito a casa fin dal primo istante, ci sono campioni esperti che aiutano noi giovani, credo che questo gruppo abbia un grande futuro davanti. Dal punto di vista tattico posso giocare sia come 12 che come 13, ma sono a completa disposizione dello staff tecnico. Come caratteristiche tecniche credo di avere fisicità e talento, e se c’è da lavorare duramente non mi tiro certo indietro, in allenamento e in partita".

E fuori dal campo? "Sono un ragazzo semplice. molto focalizzato sulle mie prestazioni e sul cammino della squadra. Mi piace stare con gli amici, ascoltare musica, giocare a golf. Ma mi reputo una persona molto calma e concentrata sul suo lavoro".