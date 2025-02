De Vita: "Potature? Merito nostro". Ma il sindaco Cavallaro smentisce

"Credo che il sindaco ci chiederà di ritirare la mozione che abbiamo presentato il 16 dicembre". A sostenerlo è Matteo De Vita, referente di Fratelli d’Italia di Rubiera e capogruppo d’opposizione in consiglio comunale, dopo la presentazione di una sua mozione per chiedere lo sfoltimento degli alberi in viale della Resistenza nel tratto compreso tra le scuole De Amicis e l’incrocio con via Paduli, una delle arterie più trafficate del paese. Una richiesta per permettere "una luce migliore alle attività commerciali e per una migliore visibilità in prossimità delle strisce pedonali e scuole" dice De Vita.

"Esattamente nello stesso giorno veniva convocato il consiglio dove, per motivi di tempistica, non poteva rientrare la mozione. In gennaio non c’è stato consiglio e sarebbe slittata a febbraio se nel frattempo non fosse accaduta una cosa".

Il consigliere spiega poi che nei giorni scorsi "il Comune ha provveduto a potare gli alberi nel tratto che avevamo segnalato in quella mozione presentata a dicembre. Non vogliamo appuntarci nessuna medaglia al petto, ma ci fa piacere sottolineare che si può fare politica anche in modo costruttivo".

"In realtà la medaglia delle potature va appuntata al settore lavori pubblici del Comune – replica il sindaco Emanuele Cavallaro –. È infatti del 5 novembre la determina di affidamento dei lavori da eseguire a gennaio su viale Resistenza, più di un mese prima della presentazione della mozione. Diciamo che le potature di un viale vanno fatte sia sulla destra che sulla sinistra. Apprezzo il buonsenso manifestato dall’intervento di De Vita: in consiglio, certamente, potremo ulteriormente approfondire la sicurezza di quegli attraversamenti anche con un nuovo sistema di pali di illuminazione".

Matteo Barca