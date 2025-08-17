Deboli piogge sparse previste per mercoledì

Continuano le giornate soleggiate d’agosto nel Reggiano. Anche oggi e domani è previsto beltempo con temperature piuttosto elevate. Domani potrebbero esserci nubi sparse al mattino, ma senza piogge. La temperatura massima registrata è prevista a 32°C, la minima a 22°C, lo zero termico si attesterà a 3.834 metri di quota. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da est, al pomeriggio moderati e sempre da est. Allerte meteo previste per afa.

Domani la pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Sulla pianura emiliana e dorsale emiliana nubi sparse alternate a schiarite.

Ma mercoledì una circolazione depressionaria sull’Emilia dovrebbe portare molte nubi fin dal mattino, con tendenza al peggioramento dal pomeriggio, con deboli piogge sparse. In particolare per chi si reca verso le coste dell’Adriatico, sui litorali sono previste nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Sulla pianura emiliana, invece, nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Si prevede una copertura del cielo, con nuvolosità, talora compatta, verso le ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarite già in serata.

Sulla dorsale emiliana cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata. Secondo gli esperti del meteo, sono previsti venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali.