Debora Vezzani, dalla conversione al rock

di Cesare Corbelli

Dieci anni fa, la svolta con la semplice lettura di un santino: dieci anni di fede, preghiera, canto, tre album discografici, due libri, un tour di testimonianza e una vita nuova con una splendida famiglia. Questo è il riassunto dell’ultima decade della cantante correggese Debora Vezzani, l’artista più in voga nel mondo del rock pop cristiano.

"Sono nata a Bologna il 25 marzo 1984 ma subito dopo sono stata data in adozione ad una famiglia di Correggio che mi ha cresciuto - dice Debora -. A 25 anni ho voluto conoscere le mie origini e ho scoperto che mia madre, nonostante i medici le consigliassero di abortire, con un grande gesto di amore ma anche sofferenza, ha deciso di farmi nascere e poi darmi in adozione perché non aveva le possibilità per crescermi e perché non voleva che io soffrissi come ha sofferto lei, a sua volta abbandonata da piccola e cresciuta tra istituti".

Anche per te però, prima del successo attuale, le sofferenze non sono mancate. Vero?

"Ci sono state tre ferite affettive che mi hanno portato a pensare di togliermi la vita. La prima, l’abbandono da piccola: sono cresciuta pensando di essere frutto di uno sbaglio. Poi all’età di vent’anni i miei genitori adottivi si sono separati, infine un matrimonio fallito dopo due anni: questo è il momento più brutto della mia vita, dicembre 2010".

Da lì a poco, però le cose cambiano…

"Nei primi mesi del 2011, una mia amica mi invita al suo matrimonio e mi chiede di musicare il salmo 139 e lì ho trovato le risposte alle mie domande: c’era scritto che Dio mi ha tessuto nel seno di mia madre, che ero un prodigio, quindi tutto il contrario di quello che pensavo e ho così iniziato un percorso di conversione. Nel 2014 decido di leggere il santino del mio Battesimo, che usavo come segnalibro nella Bibbia. Non lo avevo mai letto prima e lì ho trovato esattamente il ritornello del salmo che era diventato la mia canzone, ’Come un prodigio’, e ho sentito come la regìa di Dio dietro tutto questo".

Ci sono anche altri episodi che hanno svoltato la tua vita?

"Nel 2013 ho fatto un pellegrinaggio da Padre Pio che mi ha spinto a tornare ai sacramenti e nel 2014 sono andata a Medjugorie dove ho fatto una sorta di contratto con San Giuseppe, in cui mi impegnavo a donare la mia arte a Dio. Scrissi il brano ’L’amore vincerà’ che poi cantò Suor Cristina e da lì sono stata chiamata per raccontare la mia storia".

E negli anni sei riuscita a trovare l’amore della tua vita e costruirti una super famiglia.

"Anche mio marito ha una bella storia di conversione; sua mamma si è ammalata di un tumore e in due mesi e mezzo è morta. In quel tempo lui sentì l’esigenza di rivolgersi a un sacerdote e di chiedere una benedizione: è entrato ateo convinto ed è uscito in ginocchio per adorare il Santissimo Sacramento. Ci siamo trovati in un gruppo di preghiera mariano e dopo due anni di fidanzamento, il 2 giugno 2016 ci siamo sposati e ora abbiamo quattro figli".

In questi dieci anni ci saranno tanti episodi da raccontare.

"Come un prodigio è il nome della mia prima canzone, che è diventato anche il nome del tour che sto portando in giro per l’Italia da anni, serate dove porto la mia testimonianza, propongo le mie canzoni e si prega insieme. Ho visto donne che avevano prenotato per abortire e hanno cambiato idea, oppure sacerdoti che sono tornati ad officiare Messa dopo periodi in cui si erano messi in discussione. Ora stiamo fondando una comunità a Sant’Antonio in Mercadello di Novi di Modena: abbiamo parlato con il vescovo che ci ha dato la sua benedizione".

Tornando alla musica, l’ultimo singolo, ’Amore in Loop’ com’è andato?

"La canzone vuole trasmettere lo scopo della nostra vita: diventare come Dio che è amore. E nel testo spiego come fare: con il cavo usb della tua volontà basterà collegarti come un hard disk alla Divina Volontà, il computer di Dio, e scaricare tutti i suoi file. In questo modo la Sua vita, immensa ma al tempo stesso semplice, verrà installata dentro di te, le impostazioni di default della tua anima verranno ripristinate e tu tornerai all’origine. Farsi santi non è mai stato così facile! Basta fare copia e incolla e il Regno che è in Dio verrà duplicato dentro di te".