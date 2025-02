Debutta a Reggio Emilia lo spettacolo su Kobe Bryant

Reggio Emilia, 2 febbraio 2025 - La storia di Kobe Bryant raccontata a teatro con “Otto infinito. Vita e morte di un Mamba” di Federico Buffa, con la regia di Maria Elisabetta Marelli. Proprio al teatro municipale Valli a Reggio, la città in cui ha giocato per anni Joe Bryant, padre del grande campione, e dove Kobe ha vissuto da piccolo. Il viaggio proseguirà con altre quattro date al Teatro Duse di Bologna. Dunque, non è un caso che questa rappresentazioni debutti proprio in un teatro reggiano, in una città molto legata allo straordinario campione americano. Uno spettacolo, domani e martedì sera alle 20,30 al Valli, in cui Buffa esplora la figura della leggenda mondiale del basket, Kobe Bryant, tra la sua ossessione per il successo e la sua sete di conoscenza, con una narrazione coinvolgente ricca di aneddoti e spunti riflessivi. Con questo spettacolo Buffa torna a teatro con la sua grande passione, il basket, e lo fa esplorando la condizione umana attraverso tematiche come i sogni, la lotta interiore e il desiderio di superare i propri limiti. Buffa, attraverso la storia di Bryant, parla di perseveranza, fallimento e riscatto, mostrando come ogni persona possa aspirare a lasciare un segno. Il racconto viene accompagnato dalla musica dal vivo, da luci e video molto suggestivi, con Alessandro Nidi al pianoforte, Sebastiano Nidi alle percussioni, Filippo Nidi al trombone. Una doppia serata che si preannuncia da tutto esaurito.