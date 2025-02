Debuttanti da applausi. Brillano Diarra e Cresci

Alla Olmedo Boxing Arena si è svolto il Torneo Debuttanti, dedicato alle categorie Schoolboys, Junior e Youth. Il numero elevato di atleti iscritti ha reso necessario distribuire i match in più sedi: oltre a Reggio Emilia, che ha ospitato tre giornate di incontri, il torneo ha coinvolto Ferrara, Reggiolo e Carpi, permettendo così a tutti gli atleti di avere la propria occasione di salire sul ring.

L’evento, organizzato dalla Reggiana Boxe, ha visto una straordinaria partecipazione di giovani pugili, alcuni dei quali all’esordio assoluto.

Tra gli incontri più emozionanti fuori torneo, si segnala la vittoria di Kristian Shevchuck, mentre Shota Natsarashvili ha dimostrato una boxe elegante e dinamica, ma non è riuscito a convincere i giudici. Manuel Cucci ha imposto un ritmo asfissiante, dominando il suo avversario di Cavezzo con precisi colpi nella corta distanza. Il giovane georgiano Dachi Davituri, neo-acquisto della Reggiana Boxe, ha impressionato per la sua scelta di tempo e il lavoro sulle gambe, tanto che l’arbitro ha sospeso il match per evidente disparità, decretandone la vittoria. Dimitriu Mihail, contro un avversario temibile di Guastalla, ha saputo alternare fasi di boxe tecnica a momenti più aggressivi, vincendo le ultime due riprese e aggiudicandosi il match. Mouhcine Sabri, in procinto di passare al professionismo, ha affrontato un pugile di Lugo, riuscendo a ribaltare l’andamento dell’incontro dopo una prima ripresa difficile e imponendosi nelle successive.

Per quanto riguarda i debuttanti della Reggiana Boxe Olmedo, il torneo ha visto brillare Oumar Diarra, che ha dominato la finale nella categoria Youth 71 kg. Altra protagonista Anastasia Cresci, Elite 66 kg, ha mostrato grande determinazione e tecnica, vincendo nettamente la finale. Fergal Sebastian Mescoli, Youth 63,5 kg, si è distinto per grinta e resistenza, raggiungendo la semifinale. Davide Bruzzese, Youth 67 kg, è arrivato in semifinale, così come Sherin Singh (Junior 66 kg). Mario Dattilo, Youth 67 kg, ha combattuto con grande intensità, raggiungendo i quarti di finale.

Va ricordato anche Arif Bilal, che ha dato spettacolo nella categoria Elite 60 kg, e Cambria Scimone Giuseppe, Youth 71 kg, che ha tenuto testa a un avversario ostico, confermando il valore della scuola reggiana.