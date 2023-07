"Deceduto fiscalmente" Ma il morto è l’omonimo

In tutta Reggio Emilia esistono – esistevano – due Pietro Fanticini. Uno, purtroppo, è morto il 2 dicembre del 2022. L’altro è fisicamente ancora in vita e gode di ottima salute, ma, si è scoperto ieri, è… fiscalmente deceduto! Per l’Agenzia delle Entrate, morto un Pietro Fanticini, lo è anche l’altro. Nel 2023.

Nell’era della tecnologia spinta all’eccesso, dell’Intelligenza Artificiale che dovrebbe risolvere ogni problema della vita di questi ‘poveri’ umani, avvengono cose pirandelliane. Toccherà al suo commercialista, provare a farlo tornare, ‘fiscalmente’ in vita.

"L’altro giorno ho chiesto al mio medico di famiglia una ricetta per dei medicinali. Ma non era riuscito a portare a termine l’operazione, era tutto bloccato – racconta il dottor Fanticini, 76 anni, per una vita imprenditore nell’ambito dell’industria casearia –. Abbiamo aspettato un giorno e ci abbiamo riprovato ieri. Stessa identica situazione. Alla fine si è scoperto che per l’Ufficio delle Entrate ero deceduto". Una situazione surreale, che ha suscitato immediatamente l’ilarità generale, con la moglie Franca e i suoi tre figli scatenati nel fargli le condoglianze: "Il nostro medico ha girato la notizia ai miei figli, non direttamente a me! Non se la sentiva – scherza Fanticini –. Mia moglie Franca non fa altro che ricordarmi i 55 anni di vita trascorsi al mio fianco. Giovanni, Enrico e Lorenzo (i tre figli, ndr) mi chiedono continuamente la consistenza del mio patrimonio".

A rendere ancora più surreale il tutto è che il Fanticini ‘vivo’, sapeva di avere un omonimo: "Non ci siamo mai conosciuti, ma sapevo che a Reggio eravamo in due ad avere lo stesso nome e cognome – spiega –. Sapevo che era morto a dicembre e avevo conservato il necrologio (una premonizione? ndr). Lì per lì non ci ho fatto troppo caso, ma adesso il problema esiste". Eccome se esiste. Così come la preoccupazione del signor Fanticini: "Che l’Inps non mi blocchi la pensione – sottolinea –. Pensi, mi sta prendendo in giro anche il mio commercialista. Oltre a farmi le condoglianze mi ha chiesto scherzosamente se nell’atto di successione gli lascio una sciarpa della Juventus, visto che lui è tifoso dell’Inter. Questa cosa ci spinge a ridere, ma ripeto il problema c’è e va risolto".

In che tempi? "Non lo sa nemmeno lui. Siamo in ‘acque sconosciute’. Mai capitato un caso simile". Una vicenda che è incredibile: "Trovo piuttosto grave e degno della Libera Repubblica dello Stato di Bananas che nel 2023 un cittadino venga dichiarato deceduto senza alcun controllo e sulla base esclusiva di nome e cognome – attacca Fanticini –. Domando: ma quando muore, che so, un ‘Giovanni Rossi’, l’Ufficio delle Entrate cosa fa? Ne fa sparire una decina almeno, con un semplice click sul computer?". "Io, intanto vado in ferie…", chiosa Fanticini, che senza farsi troppo vedere, tuttavia, fa gli scongiuri.

Nicola Bonafini