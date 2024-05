Decide un rigore di Gondo, il derby è granata

REGGIANA

1

MODENA

0

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Libutti, Rozzio, Pajac (30’st Szyminski); Fiamozzi, Kabashi (39’st Cigarini sv), Bianco (42’st Varela sv), Pieragnolo; Portanova, Melegoni (30’st Antiste); Gondo. A disp.: Sposito, Satalino, Vido, Reinhart, Okwonkwo, Blanco, Pettinari, Vergara. All.: Nesta

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Magnino, Zaro, Pergreffi, Cotali (22’st Strizzolo); Battistella (1’st Oukhadda), Santoro, Corrado (1’st Cauz); Palumbo; Gliozzi (22’st Bozhanaj), Abiuso (29’st Manconi). A disp.: Seculin, Vandelli, Tremolada, Riccio, Mondele, Di Stefano, Oliva. All.: Bisoli

Arbitro: Baroni di Firenze (Liberti e Belsanti; IV ufficiale Burlando; Var Meraviglia, Avar Pagnotta)

Rete: Gondo su rig. al 19’st.

Note: spettatori 13.418, per un incasso lordo di 238.099,41 euro. Ammoniti Palumbo, Battistella, Pergreffi e Abiuso. Angoli: 3-4. Recuperi: 1’ e 5’.

Derby vinto, gioia casalinga e salvezza raggiunta: come 30 anni fa, un 1° maggio da sogno per la Reggiana. L’episodio chiave col Modena è al 19’ del secondo tempo: Oukhadda stende Pieragnolo, è rigore. Gondo dal dischetto spiazza Gagno (non segnava da 102 giorni): è il gol della salvezza. Il successo in casa mancava dal 26 dicembre. Derby del Secchia vinto e salvezza conquistata. Dall’alto dei 46 punti, la Reggiana ora è nona, a soli due punti dai playoff, una parola che Nesta non voleva sentire, ma che ora si può pronunciare. Tornando al campo: primo tempo equilibrato, col Modena che nel primo quarto d’ora ha fatto qualcosa in più pescando per ben tre volte Abiuso, ma non ha mai preso lo specchio. Bardi, al rientro dopo due mesi, mai impegnato. Pajac, alla prima da titolare in questa Serie B, dopo aver preso le misure ha fatto il suo da terzo di difesa. Nella ripresa la Reggiana ha aumentato i giri: Pieragnolo sbaglia un gol fatto a porta spalancata, ma subito dopo si procura il rigore. Gondo lo segna, e poco dopo manca la doppietta. Domenica si va a Genova (ore 15 con la Samp): testa sgombra e voglia di sognare.

Giuseppe Marotta