"Decidiamo il paese di domani"

Tre incontri con i cittadini per disegnare la Reggiolo di domani. Nei giorni scorsi al Centro Volare si è tenuto il primo tavolo di confronto sui temi più importanti per i prossimi anni. Circa cento persone hanno parlato di temi sociali: la famiglia, la scuola, la non autosufficienza, le fragilità. Dal tavolo dedicato alla "non autosufficienza" sono emersi vari argomenti sulla casa protetta comunale, la possibilità di un servizio distrettuale "Durante e dopo di noi" per le famiglie con persone disabili. E poi la richiesta di aprire un emporio solidale, creare un servizio di navetta tra frazioni e centro, la prosecuzione del servizio "Nonni meno soli", molto apprezzata. Per la scuola viene chiesto un coordinamento pedagogico, gestito dal Comune, per mettere in relazione tutte le istituzioni scolastiche del territorio.