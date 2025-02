"Decisione del Comune? Sfregio"

La decisione del sindaco Marco Massari di non celebrare ufficialmente il Giorno del Ricordo è uno sfregio alla memoria delle vittime delle Foibe e degli esuli italiani, costretti ad abbandonare tutto per sfuggire alla violenza titina e alla dittatura comunista. La scusa del Consiglio comunale il 10 febbraio è ridicola: la commemorazione si poteva tenere al mattino. Ancora più grave è la scelta di una conferenza con Mezzena e Cuk, entrambi di sinistra, basata su un romanzo anziché su testimonianze o studi storici, sminuendo il significato della ricorrenza istituita dal Parlamento nel 2005. Incomprensibile anche la collaborazione con l’Anpi, associazione dei partigiani comunisti complici delle truppe jugoslave. L’anno scorso, grazie a Matteo Iori, riuscii a far intervenire Stefano Setti, nipote di Graziano Udovisi, sopravvissuto alle Foibe. A Rubiera, invece, il sindaco Emanuele Cavallaro onorerà degnamente la ricorrenza, scoprendo una foto di Udovisi nella scuola dove insegnò. Se Massari vuole dimostrare rispetto, deponga un mazzo di fiori in Via Martiri delle Foibe, come ha fatto davanti alla Sinagoga per il Giorno della Memoria. Entrambe le giornate meritano uguale rispetto da parte del Sindaco Massari.

Marco Eboli( ex Coordinatore comunale FdI Reggio Emilia)