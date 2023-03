Dedicato a Stevie Wonder C’è Bosso a ’Crossroad’

Stasera alle 21,15 prosegue la rassegna musicale Crossroad, al teatro di Casalgrande, con il concerto "We Wonder" del quartetto di Fabrizio Bosso, con la partecipazione straordinaria di Nico Gori. Un evento con Bosso alla tromba, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e basso elettrico, Nicola Angelucci alla batteria, Gori a clarinetto e sax tenore. Tra i tanti progetti condotti contemporaneamente da Fabrizio Bosso, il quartetto rappresenta il puro e semplice jazz, con tutto il repertorio di virtuosismi e l’incredibile inventiva che contraddistinguono questo solista. La pronuncia legata alla tradizione afroamericana non viene meno nel nuovo progetto dal titolo "We Wonder", una scaletta interamente dedicata alle canzoni di Stevie Wonder (su Cd Warner, 2022): da "Another Star" a "Isn’t She Lovely", "My Cherie Amour", "Sir Duke", "Moon Blue". Un percorso che abbraccia l’inesauribile vena creativa di Wonder, dalla fine degli anni Sessanta agli anni Duemila. Dal vivo, come sul disco, il quartetto si avvale inoltre di una seconda voce solistica: Nico Gori. Una carriera in continua e inarrestabile ascesa quella di Fabrizio Bosso, a partire dall’esordio, immediatamente sensazionale, con il disco Fast Flight (2000). Da allora ha collaborato con i migliori jazzisti italiani. Parallelamente alla sua intensa attività jazzistica, Bosso ha sempre frequentato anche i palchi (e i dischi) del pop nazionale, usandoli come trampolino per la sua visibilità e sempre figurando in contesti che ne hanno messo in risalto le qualità di solista.

Antonio Lecci