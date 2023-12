"Dedichiamo la ludoteca a Dante Giberti"

La ludoteca del nuovo centro polivalente dell’ex macello, intitolato a Dante Giberti (foto). Questa la lanciata dall’esponente montecchiese di Forza Italia, Marco Rondani. "Per rendere omaggio al compianto Giberti – spiega Rondani –, visti i 35 anni passati a curare strade e verde pubblico e scuola del paese, la mia proposta è di dedicargli la ludoteca che sorgerà negli spazi ristrutturati dell’ex macello". Una idea che sta raccogliendo consensi in tutto il paese, Rondani non esclude nemmeno una petizione, perché Dante, con il suo impegno e dedizione al suo paese, si è guadagnato tanta stima. È deceduto nei giorni scorsi all’età di 66 anni. Era una persona socievole e gioviale ed era sempre pronto ad aiutare chi ne aveva bisogno con il suo lavoro. Negli anni ‘80 ha iniziato a lavorare in Comune, svolgendo diverse mansioni, soprattutto quelle di cantoniere, si è occupato della manutenzione del verde e delle strade del paese. Ma successivamente, per alcuni anni, Giberti, ha svolto il lavoro di bidello alle scuole elementari di Villa Aiola .Anche qui ha saputo farsi apprezzare e per i ragazzi era diventato una figura amica che non poteva mancare mai. I ragazzi di allora diventati oggi uomini lo ricordano con affetto, ricordano le sue battute pronte e i sorrisi, per loro era diventato un punto di riferimento. Dopo la pensione comunque era sempre presente in paese, lo ricordano seduto sulla sua solita panchina al centro del paese, e tutti quelli che passano di lì si fermavano a chiacchierare con lui. Era molto legato alla famiglia alla moglie Lorena, il figlio Marco e l’amatissimo nipote Martin. Dante Giberti dunque è stato uno di quei personaggi che hanno lasciato il segno nella vita del paese e i montecchiesi lo ricordano con tanto affetto.

Nina Reverberi