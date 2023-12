"Definiamo un’identità economica"

È in programma per martedì alle 17, negli spazi di "Ruote da sogno", in via Daniele da Torricella a Reggio, il tradizionale incontro di bilancio di fine anno di Unindustria, che per l’occasione si sofferma sul tema "2024. I reggiani si guardano allo specchio". L’appuntamento prevede inizialmente l’intervento di saluto del presidente di Assoindustria, Roberta Anceschi.

"Nel corso dell’evento – spiega Anceschi (nella foto) – verrà presentata una ricerca che, per la prima volta, scandaglia selettivamente il sentiment dei reggiani suddiviso tra montagna, città e pianura. Con questa iniziativa intendiamo avviare un confronto tra tutti gli attori sociali, che punta ad approfondire quella che si può definire, dopo quattro anni di intensi cambiamenti, una nuova e ancora non ben definita identità reggiana".

A seguire ci sarà l’interessante esposizionedella relazione di Daniele Marini, docente di Sociologia dei processi economici Università di Padova-Direttore Scientifico Community Research&Analysis.

Ci sarà anche uno spazio aperto alla politica amministrativa locale (viste le elezioni che incombono), con una conversazione tra Enrico Bini, sindaco di Castelnovo Monti, Luca Vecchi, sindaco di Reggio e Camilla Verona, sindaco di Guastalla, rispettivamente in rappresentanza della zona appenninica, della città capoluogo e della Bassa, che sono poi le aree geografiche prese in considerazione dal tema dell’incontro il quale verte sull’analisi di questa complessa e articolata realtà economica e sociale che negli ultimi cinque anni ha affrontato uno dei periodi più turbolenti dalla Ricostruzione a oggi. A condurre i lavori sarà il giornalista Andrea Cabrini, direttore di Class Cnbc.

Per informazioni è possibile inviare un messaggio a comunicazione@unindustriareggioemilia.it.