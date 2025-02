Definiti i raggruppamenti della seconda fase. Reggiolo e Correggio si giocano la salvezza

Terminata la prima fase, le formazioni di Divisione Regionale 1 si preparano ai match che, a partire dal primo weekend di marzo, decideranno le sorti della loro stagione. Nella fase "verde", quella dove si gioca per la promozione in Serie C, ci sarà il Basket Jolly, che finirà in un raggruppamento insieme a Massa Lombarda, Villanova, Baricella e Mo.Ba Modena, quest’ultima già affrontata in regular season. Nella fase "rossa", dove ci si gioca la salvezza, Reggiolo e Correggio saranno nello stesso girone con Imola, Veni Basket, Forlì e Audace Bombers Bologna; Basketreggio invece affronterà Riccione, Rimini, Voltone e Giardini Margherita, oltre a ritrovare Medolla. In questo caso, a differenza del precedente dove tutte partono da zero, si riportano i punti conquistati negli scontri diretti nella prima parte di stagione.