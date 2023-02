Definitiva la pena di 9 anni Bonaccio va in carcere

Condanna definitiva per Alfonso Bonaccio, 45 anni, calabrese d’origine ma residente a Reggiolo, che è stato arrestato dai carabinieri del paese reggiano su ordine dell’ufficio esecuzioni penali della Corte di Appello di Brescia, dopo che è diventata esecutiva la condanna a nove anni di reclusione per associazione di stampo mafioso. Una sentenza emessa nell’ambito del maxiprocesso "Pesci" contro la ‘ndrangheta al nord, parallelo ai processi Aemilia a Reggio e a Kyterion a Crotone.

I carabinieri di Reggiolo, ricevuto il provvedimento restrittivo, hanno rintracciato il 45enne, tratto in arresto e trasferito al carcere di via Settembrini a Reggio per espiare la pena. Nell’ottobre del 2021 la prima sezione della Corte d’Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado che era stata emessa dal tribunale di Mantova, ha condannato Bonaccio a nove anni di reclusione e tre anni di libertà vigilata per reati commessi tra le province di Cremona e Mantova fino al novembre 2015.

Si tratta degli effetti dell’indagine "Pesci", condotta dai carabinieri e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia, che aveva fatto emergere interessi della cosca Grande Aracri nell’area mantovana-reggiana, portando ad arresti e successive condanne. Bonaccio, detto ’Fruntz’, è considerato il reinvestitore dei proventi illeciti della cosca Grande Aracri. Nel processo di primo grado affrontato nel 2019, il tribunale di Mantova lo aveva assolto. Due anni dopo, però, era arrivata la condanna della prima sezione della Corte d’Appello bresciana.

Antonio Lecci