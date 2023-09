"Degrado a Ospizio e Mirabello, si impieghi più polizia locale"

"Non sarebbe utile dirottare qualche agente di polizia locale nelle zone a maggiore rischio sicurezza, anche a costo di rimetterci qualche euro per mancato introito da multe per violazioni al codice della strada, dove invece il controllo è ineccepibile?". La sollecitazione arriva da Giorgio Varchetta (foto), consigliere comunale leghista a Reggio, intervenendo sulla situazione di "degrado" lamentata da molti cittadini tra cento storico, via Turri, zona Mirabello, via Gorizia, via della Canalina e in altri quartieri. "Da tempo – aggiunge Varchetta – assistiamo impotenti a un degrado generale. Non è possibile che una chiesa, come quella di via Roma, sia costretta a chiudere per continui atti sacrileghi e inqualificabili perpetrati al suo interno. Da dove arrivano tutte queste persone allo sbando, senza fissa dimora, abituate a vivere nell’illegalità? Si tratta degli ex occupanti delle Reggiane, per i quali il Comune aveva garantito idonea sistemazione dopo lo sgombero? Si tratta di decine di persone, dedite a ogni tipo di attività illecita, in particolare lo spaccio di droga, magari essendo pure consumatori".