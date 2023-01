Degrado di via Aldo Moro, la minoranza Pd attacca: "Il sindaco gira la frittata, ma il problema è reale"

"Il sindaco Daviddi gira la frittata a suo piacimento, ma basta guardare lo stato della strada e chiedere ai casalgrandesi: la strada in centro a Casalgrande dal 2019 (anno di riapertura al traffico) a oggi è peggiorata sì o no?". Ad affermarlo i consiglieri di minoranza del Pd di Casalgrande, Matteo Balestrazzi e Paolo Debbi, replicando all’intervento del sindaco Giuseppe Daviddi sulle polemiche per le condizioni del tratto di strada di via Aldo Moro in centro dopo un’interrogazione della minoranza.

Per Balestrazzi e Debbi "lo dicono perfino i documenti mostrati in consiglio: il progetto di allora era pensato per una destinazione in prevalenza pedonale. Oggi non è più così, il traffico veicolare passa regolarmente e questo ha portato al deterioramento che vediamo. Se quel tratto fosse ancora pedonale non si troverebbe in queste condizioni. Se il sindaco sostiene che la progettazione era sbagliata perché ha comunque riaperto il traffico? Era consapevole che si sarebbe compromessa la pavimentazione".

Il Pd sottolinea che la questione è stata sollevata in consiglio e come risposta "siamo stati attaccati come responsabili del degrado. Un po’ permaloso il nostro sindaco visto che continua a utilizzare il giochino ‘ah ma quelli di prima’ per distogliere l’attenzione dal problema reale. Ci interessa solo che la strada venga sistema al più presto".

m.b.