Degrado e bivacchi nei garage sotterranei. I residenti in trincea: "Questo è un assedio"

di Giulia Beneventi

"La situazione è quella che è: nei garage sotterranei di quel condominio pochi giorni fa è scoppiato un incendio, oggi pomeriggio abbiamo montato i cancelli per impedire che queste persone senza fissa dimora tornino dentro a bivaccare. Arriviamo, ed erano già tutti lì". Andrea Galeotti è un amministratore condominiale dello studio Reverberi e Galeotti, che gestisce diversi edifici nelle aree ’calde’ della città. Tra questi rientra il condominio di via Zanti in cui di recente è divampato un rogo. "Ora potremo riattivare anche la luce lì sotto, perché prima si attaccavano all’impianto per usare le stufe" aggiunge.

Da quanto tempo andava avanti così?

"In quel condominio direi sette o otto mesi, nelle zone di via Turri e piazzale Marconi saranno più di due anni. Da quando hanno bonificato le Reggiane".

I condomini di via Zanti ora sono più tranquilli?

"Beh, lì sotto non ci andavano neanche più. Altri loro garage non sono sottoterra, speriamo che almeno il fatto di essere alla luce del sole faccia da disincentivo. Comunque la si voglia vedere, però, il problema si è solo spostato e non risolto: se non vengono dal condominio che gestisco io, andranno da quello che gestisce un altro. Il loro modus operandi è sempre quello".

Cioè?

"Se qualche garage è rinforzato magari evitano da subito, ma altrimenti li aprono tutti e se ne vedono di vuoti e non utilizzati, li occupano. Ora anche qui (via Zanti, ndr) dovremo sgomberare perché dentro c’è di tutto, dai materassi ai vestiti, pieno di buste di rifiuti. Si fa presto a dire: “Ma i proprietari, non fanno nulla?“. Sono spaventati e io li capisco bene, nessuno vuole andare lì giù col rischio di ricevere una coltellata. Al più puoi chiamare la polizia, vengono mandati via e poi puntualmente tornano: siamo alla follia".

A proposito di accoltellamenti, l’ultimo non è accaduto troppo lontano da via Zanti.

"Certo, ma il brutto è che non ci si sorprende neanche più. Reggio sotto certi aspetti è sempre stato un’oasi felice, ora ci stiamo rendendo conto che parlare di omicidi, accoltellamenti furti e violenza è purtroppo all’ordine del giorno. La mia famiglia fa questo mestiere da tre generazioni, nessuno prima si è dovuto misurare con situazioni così. Anche questo cancello messo adesso, che fine farà non lo so. Ormai loro sono i gatti e noi siamo i topi, loro col coltello e noi ad alzare difese per cercare di difenderci, di nasconderci. È un assedio. Da amministratore penso e spero di aver risolto il problema di quel condominio, da cittadino dico che il problema non è risolto per niente".