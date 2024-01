"Degrado e disagio alla stazione storica: così neanche nelle metropoli"

Parliamo della stazione? È il nostro biglietto da visita, il primo luogo che approccia chi raggiunge la nostra città in treno. Parliamo della stazione storica, quella che veramente collega Reggio Emilia al resto del mondo. Per mia fortuna ho avuto la possibilità di viaggiare abbastanza, e mi permetto di fare una considerazione semplicissima ricordando ad esempio alcune stazioni veramente grandi e trafficate, Jamaica Station a New York, Shinjuku a Tokyo, le diverse Gare di Parigi, ma anche quelle ben più vicine di Milano, Roma e Napoli, devo dire che in nessuna di queste ho provato quella sensazione di degrado e di disagio che provo ogni volta che scendo in quella di Reggio, in qualunque ora del giorno o della sera. Quella sensazione che ti obbliga a stare molto più attento del solito, a guardarti le spalle. Un disagio reale, concreto. E questo, in una città come Reggio, una situazione così è inaccettabile. Una stazione che non si può neanche lontanamente confrontare con quelle che ho prima ricordato, in cui ogni ogni giorno transitano migliaia se non milioni di persone, in città decisamente più complesse della nostra, neanche confrontabili. Qualcosa evidentemente è sfuggito di mano. Anche al Sindaco, che in questo non ha nessuna attenuante.

Quando leggo che Reggio dovrebbe essere la città delle persone, dei diritti, dell’accoglienza, fatico a crederci. Forse altri sindaci sono stati in grado di lavorare meglio, di mettere meglio in relazione le diverse autorità competenti, semplicemente di guardarsi attorno. E non mi si venga a dire che la responsabilità o la competenza è di “altri”, che ne so, delle Ferrovie dello Stato o del Prefetto, delle forze dell’ordine, del governo, di quelli che hanno governato prima, di quelli che governano oggi… tutte balle. La situazione è questa ed è inaccettabile. Drammaticamente sotto gli occhi di tutti.

Sebastiano Simonini