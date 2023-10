Degrado e sbandati anche in via Giorgione

L’allarme dei cittadini di via Emilia San Pietro segue quello lanciato dai residenti di via Giorgione, poco più di un mese fa, proprio sulle pagine del Carlino.

Le problematiche sono analoghe: boom di spaccio e consumo di droghe pesanti, perfino in pieno giorno. E degrado diffuso, sociale e ambientale. Dalle baby gang che imperversano fino a ritrovamenti di siringhe e bottigliette tappate con la stagnola, bucate per fumare crack; così come feci umane e rifiuti vari. Tutto ciò non solo in spazi pubblici, ma spesso anche nei cortili privati dei condomini della zona. Anche qui, le forze dell’ordine fanno quello che possono. Proprio giovedì sera la polizia, come riportato dal nostro giornale, ha fatto una ‘retata‘ per individuare i responsabili dello spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati portate via tre persone in manette. Ma gli esiti dettagliati ancora non sono stati comunicati dalla questura.