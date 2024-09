"Degrado e siringhe nel parco. Intervenite in viale del Partigiano"

Continuano ad aumentare le segnalazioni dei cittadini in merito al preoccupante stato di degrado di diversi parchi pubblici. Ma a quanto pare, per affrontarlo, la nuova amministrazione comunale ha pronto un piano dedicato. Lo ha dichiarato, nelle more della risposta a un’interpellanza di Coalizione Civica, l’assessora ai parchi e forestazione urbana Carlotta Bonvicini. Una novità accolta di buon grado dalla lista di opposizione, che tuttavia ha chiarito che vigilerà; anche perché, come ha affermato il consigliere della stessa, Dario de Lucia: di mozioni sulla situazione dei parchi ne faremo molte, anche perché in questi anni al tema è stata data poca attenzione". Non a caso Coalizione Civica, nella recente seduta del consiglio comunale, ha interpellato la giunta in merito alle condizioni dell’area verde posta all’ingresso del campo da baseball in viale del Partigiano, la quale, per le condizioni in cui versa, "è diventato un luogo poco frequentato dai residenti del quartiere" a causa, in particolare, della "scarsa cura del verde e l’assenza di interventi" che hanno favorito "il proliferare di situazioni di degrado, con siringhe trovate a terra e presenze indesiderate, di tossicodipendenti, soprattutto durante le ore serali e notturne, rendendo difficile il transito e la fruizione del parco". A questo, ha aggiunto in Sala del Tricolore De Lucia, si deve poi aggiungere che "le strutture e i giochi per i bambini in rovina, la presenza di animali infestanti, tra cui veri e propri ratti e il fatto che l’impianto di irrigazione non sia più funzionante". In questo grado Coalizione Civica ha chiesto al Comune se è a conoscenza di questo stato di abbandono, se sarà attivata l’area di sgambamento cani prevista dal progetto del 1998 sul parco citato e se la manutenzione dello stesso sarà inserita nel bilancio comunale del 2025. Anche perché, dicono De Lucia e i suoi, "un parco frequentato regolarmente da persone con i propri animali potrebbe costituire un presidio naturale contro il degrado e migliorare la sicurezza percepita nel quartiere". A queste istanze l’assessora Bonvicini ha replicato che l’attuale Giunta "darà segnali positivi in generale in merito alla manutenzione dei 192 parchi di quartiere cittadini perché si vuole preparare un piano d’azione dedicato alle aree verdi" e qualora quella prospiciente al campo da baseball "non dovesse farne parte, la faremo rientrare in una manutenzione straordinaria".

L’esponente di Avs ha poi reso noto che nel bilancio previsionale del prossimo triennio "saranno stanziati 45mila euro all’anno per tre o quattro aree di sgambamento cani". Nel merito dell’interpellanza di De Lucia ha poi aggiunto che "siamo a conoscenza della situazione del parco vicino al campo da baseball per il quale i lampioni sono stati sostituiti di recente con quelli a led, mentre l’irrigazione non è più presente perché gli alberi a suo tempo piantati hanno attecchito".