Degrado, identificate 136 persone

Nascondeva tra gli abiti quattro lamette affilate e si aggirava a due passi dalla stazione, in via Don Alai. Quando la polizia lo ha fermato, è apparso nervoso ed insofferente senza apparente motivo. Così è stato perquisito e, sbucate le lame, non ha saputo dare spiegazioni plausibili. Perciò l’uomo - un trentenne straniero - è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. L’immigrato è solo una delle 136 persone identificate nell’ambito dei controlli tappeto (caso di stranieri, non solo sull’identità ma anche sulla regolarità in Italia) che il Reparto Prevenzione Crimine ha svolto lunedì nell’area circostante Piazzale Marconi, in via Turri e via Paradisi, e nel vicino Quartiere Mirabello. Un’attività oltre il routinario pattugliamento, per rispondere alle preoccupazioni crescenti dei residenti e alle segnalazioni dei cittadini che chiedono più prevenzione delle attività illegali come lo spaccio, la tutela dalla molestie da parte di sbandati e la diffusione del degrado. La Questura ha attivato anche 4 posti di controllo, fermando anche 50 veicoli. Su disposizione del questore Giuseppe Maggese, sono stati anche sopralluoghi in zone ad uso comune (giardini, garage, atri, scantinati ecc.) degli edifici che, come più volte segnalato dagli abitanti, vengono spesso occupati da senza dimora che vivono di espedienti e microcriminalità