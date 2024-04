Degrado in via Gabella: "Altro che silenzio: le verifiche sono in corso"

L’amministrazione comunale respinge le tesi delle opposizioni consiliari sulla situazione di degrado lamentata in alcuni edifici di via Gabella, a ridosso del centro di Cadelbosco Sopra. "Non è vero che sulla questione vi sia un silenzio assordante. Stiamo continuando a lavorare – dicono dal municipio – con tutti gli uffici coinvolti per le loro competenze. L’area è oggetto di osservazione da tempo e l’attuale amministrazione comunale ha in corso approfondimenti che interessano i diversi aspetti tecnico-amministrativi ma anche gli aspetti di sicurezza di competenza comunale relativamente agli immobili di proprietà privata di via Gabella. Nel contempo sono stati attivate verifiche in collaborazione ad altre autorità pubbliche allo scopo di analizzare eventuali ipotesi di reato". Nei giorni scorsi, attraverso il Carlino, alcuni residenti in zona hanno segnalato situazione sospette, arrivando a ipotizzare l’esecuzione negli edifici di interventi di edilizia che non sarebbero autorizzati.