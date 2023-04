Degrado in viale IV novembre "Droga e sporcizia ovunque"

Non smettono di arrivare segnalazioni di degrado da viale IV novembre e dalla zona stazione. Dopo i vari casi di cronaca delle scorse settimane, tra cui una baby gang ’armata’ di pitbull, un’aggressione in un market di via Cesana e quella all’alba di lunedì ai danni di un 35enne nigeriano, domenica eravamo stati contattati da un residente che riferiva con tanto di foto di bivacchi, giacigli e perfino siringhe in via Chiesi: "Il defatigante lavoro delle forze dell’ordine - ci aveva scritto - purtroppo non porta ad alcun miglioramento; il controllo delle persone che sono lì (se ci sono perché i più spariscono all’arrivo dell’auto della polizia) serve tre minuti tre, dopo si riempie più di prima".

Questa volta la segnalazione giunge da una dipendente di un’azienda di viale IV novembre, che conferma come il presidio pressoché costante degli agenti non basti a riappacificare l’area: "Sono Gloria - dice - e lavoro qui sopra. Ormai da mesi segnaliamo a polizie e carabinieri il degrado presente in questa zona di Reggio, soprattutto nel vicolo pedonale di cui allego foto (sono quelle riportate qui in basso). Ogni giorno dobbiamo assistere a scene di persone che urlano, fanno uso di droghe e spacciano".

Oltre alla criminalità c’è anche degrado: "La sporcizia è ormai ovunque, anche nel nostro parcheggio interno, bottiglie di vetro rotte, avanzi di cibo, vestiti etc... la situazione sta diventando davvero insostenibile, soprattutto perchè sono incinta e questo degrado non fa stare tranquilla né me né le persone che mi aspettano a casa". Da qui l’idea di rivolgersi ai giornali: "Sperando che possiate segnalare a vostra volta per fare in modo che davvero la situazione venga presa in carico da chi di competenza".

Spaccio e sporcizia erano stati temi centrali anche nel dibattito relativo alla riqualificazione di via Paradisi: "I garage e le cantine sono zona franca, è meglio non andarci e di fatto è come non averli" avevano detto i residenti, che da tempo ormai segnalano come il degrado progressivamente si insinui anche nelle loro proprietà e le conquisti.

Dei problemi della zona si sono lamentati a inizio anno anche i tassisti, dopo che uno di loro era stato aggredito mentre era in macchina e si era visto rompere il parabrezza a pugni. I guidatori avevano ottenuto un maggior controllo negli orari notturni da parte delle forze dell’ordine.