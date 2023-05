Degrado, la destra insorge "Da Vecchi solo un maquillage"

Il ‘giro di vite’ annunciato in zona stazione dal sindaco Luca Vecchi infiamma le opposizioni.

"Quando parliamo di problemi di sicurezza in consiglio comunale ci ridete in faccia e ci accusate di soffiare sulla paura delle persone pur di ottenere mezzo voto in più", va giù duro il consigliere comunale, nonché segretario cittadino della Lega, Alessandro Rinaldi. Nell’invitare il Pd ad assumersi la "responsabilità politica" dei fallimenti sulla sicurezza, Rinaldi aggiunge che "se alcuni quartieri sono peggio del Bronx la colpa è soprattutto di chi ci ha amministrato in tutti questi anni".

Gli fa eco anche il suo collega di partito e consigliere comunale, Roberto Salati, che parla della zona stazione come di un’area fuori controllo, e che segnala come in piazza del Tricolore, il nuovo grattacielo in ristrutturazione sia divenuto recentemente rifugio di sbandati: "Una situazione che avevamo ampiamente previsto. Sono innumerevoli le interpellanze e mozioni presentate in Consiglio comunale in questi anni sul questo delicato tema, ma tutte puntualmente respinte dal Sindaco e dall’amministrazione Pd".

E di fronte alla ‘presa di coscienza’ da parte del Primo Cittadino della necessità di un presidio fisso della Municipale in stazione, "si è dimenticato però di ammettere che la proposta è della Lega e che per anni il Pd ce l’ha bocciata!".

Altrettanto incisivo l’intervento di Marco Eboli, segretario cittadino di Fratelli d’Italia, che parla di "provvedimenti di maquillage, ma che non affrontano nell’insieme le problematiche della zona". In particolare Eboli porta l’analisi fuori dalla mera problematica di ordine pubblico: "Vi è il fenomeno del sub-affitto da parte di cittadini extracomunitari ad altri extracomunitari di posti letto a prezzo da usura. A fronte di questa situazione di degrado trentennale, l’unica cosa che il sindaco Vecchi ha deciso di fare è ‘l’esproprio’ di fatto ai danni di cittadini proprietari italiani, in via Paradisi, per abbattere le loro case e costruire nuovi edifici che avranno meno alloggi e che gli attuali occupanti non potranno permettersi di acquistare – analizza Eboli –. Ciò che serviva, era gestire l’immissione delle famiglie bisognose evitando di concentrare in quella zona troppe problematiche sociali".

Secondo il segretario cittadino di Fdi, bisognerebbe fare: "Un accordo con Confedilizia per una mappatura delle proprietà private per poi, con agevolazioni fiscali, favorire di nuovo insediamenti di cittadini reggiani. E Anche sul fronte commerciale si dovrebbe favorire, l’insediamento di attività che interrompano la presenza di quelle etniche."