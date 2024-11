Degrado, l’allarme: "Proposte insufficienti. Zone fuori controllo, dilagano i malviventi"

"Le proposte avanzate dal comitato dei commercianti del centro storico, per quanto condivisibili nella maggior parte, non sembrano comunque all’altezza della gravità della situazione e portano a sottovalutare alcuni rischi".

Il dibattito acceso dai residenti e dai commercianti del centro storico di recente ha sicuramente tracciato un solco. Il ’Movimento Leoni di San Prospero’, gruppo culturale e politico di stampo conservatore nato durante la campagna elettorale per le amministrative del 2024, ha partecipato all’incontro di mercoledì sera e, tramite la presidente e fondatrice Elisa Adelgardi, ha diffuso una nota per esprimere la propria opinione. "Accade sovente che i termini anche più semplici perdano significato nell’utilizzo massivo, per cui è bene rinfrescarci la memoria: il sostantivo degrado vanta sinonimi come distruzione, rovina, scempio, sfacelo – sottolinea Adelgardi –. Un termine così forte va utilizzato con cognizione di causa: queste parole terribili possono dipingere la città oggi? A noi sembra proprio di sì. La città si è sottomessa passivamente ai malviventi e ne è stata contagiata dimostrando ignavia e lassismo morale inaccettabili anche da parte di molti reggiani. L’orrore dilaga, quartieri interi fuori controllo per ammissione delle forze dell’ordine. I numeri parlano chiaro, i titoli sui giornali lo confermano: siamo vicini a un bollettino di guerra".

E aggiunge: "Ma ecco l’idea sconcertante, la risposta ai cittadini da parte del Comune durante l’incontro: controllo di comunità, della serie, fate vobis. Arriveremo al punto di chiedere ai reggiani di affrontare da soli, con addirittura la polizia sotto organico, criminali armati e capaci di azioni terribili contro la persona? Per ora solo qualche cartello giallo sparso per le zone calde, un gruppo Whatsapp in cui segnalare situazioni sospette". E così, Il ’Movimento Leoni di San Prospero’, conclude: "Siamo rimasti sorpresi nel vedere in MiglioraRe un atteggiamento accomodante e cauto di fronte a queste proposte inutili. Intanto si profila il colpo di grazia per commercianti e residenti; se non si risolve il problema della criminalità, nient’altro sarà utile se non implorare la nebbia al nostro Santo Patrono. Ci appelliamo al buonsenso di tutti gli uomini liberi in questa sofferente città: rendiamoci conto che non è sbagliato protestare e far valere i propri diritti. Se non testimonieremo il dissenso, saremo fautori noi stessi della nostra fine, in una città vuota e misera".

Cesare Corbelli