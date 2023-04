Degrado negli ex poliambulatori

L’area di accesso degli ex poliambulatori dell’Azienda Usl, in piazza Matteotti a Guastalla, continua a versare in condizioni di degrado, tra sporcizia e rifiuti di vario tipo, che attirano anche animali come topi e insetti. La segnalazione del disagio arriva da diversi cittadini, che lamentano questa ormai annosa situazione, che si verifica in pieno centro storico a Guastalla. Tempo fa, proprio per contrastare il degrado, l’accesso agli ex poliambulatori, chiusi da anni, era stato recintato. Ma continua a essere un luogo di abbandono di rifiuti. E dire che l’edificio si trova nel cuore della cittadina, con ambienti ancora in buone condizioni generali, che in molti vorrebbero fosse recuperato per utilizzo pubblico o per creare nuovi alloggi "popolari", di cui si sente forte bisogno anche nel territorio della Bassa.