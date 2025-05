Degrado negli ospedali, il summit. Cisl incalza ancora le istituzioni: "Serve posto di polizia notturno". E l’Ausl aumenta i vigilantes

“E’ stato un buon summit. L’Ausl di Reggio ha potenziato temporaneamente il numero di vigilantes in servizio notturno (passati da tre a cinque) e ha aperto al lancio di un tavolo permanente sulla sicurezza al Santa Maria Nuova, raccogliendo con rispetto le nostre proposte. Ascoltare, però, non basta: servono azioni rapide e passi avanti, ci aspettiamo a breve di fare il punto sulle prime innovazioni da introdurre davvero". Così Gennaro Ferrara, leader di Cisl Fp Emilia Centrale, commenta l’incontro di due giorni fa tra l’azienda, i rappresentanti eletti dai lavoratori e le organizzazioni sindacali. Ausl ha schierato la sua leadership: il Direttore generale Davide Fornaciari, il Direttore amministrativo Gianluca Rivi e la Direttrice sanitaria Cinzia Gentile in questo vertice richiesto a gran voce proprio da Cisl Fp dopo la raffica di furti, vandalismi e aggressioni che in nove giorni, tra la fine di aprile e l’inizio del mese di maggio, avevano scatenato il pandemonio in ospedale e nelle sue cucine.

"Una scia di microdelinquenza che è sempre avvenuta di notte. Questo è il dato centrale da tenere bene a mente – prosegue Ferrara –. Ecco perché Cisl Fp ha segnalato la necessità di avere in servizio una guardia giurata per accompagnare, di notte, il personale nei percorsi interni bui e isolati". Altre istanze sono più semplici ma ugualmente importanti: il sindacato di via Turri propone l’uso del badge per aprire le porte dei reparti. Ed è molto importante installare nei corridoi più bui un sistema di illuminazione automatica, con sensori di movimento. Infine: Cisl Fp ha puntato sul miglioramento della comunicazione interna, "perché i lavoratori devono essere informati e sentire la presenza dell’azienda nei momenti difficili". Poi l’invito. "Al questore, al prefetto Maria Rita Cocciufa e al Sindaco Marco Massari chiedo: sediamoci intorno ad un tavolo, con Ausl e con i vertici di tutte le forze in campo. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale. Ragioniamo su un un presidio notturno a rotazione tra queste forze, possiamo costruire un’esperienza pilota per tutta la regione. Militari e agenti sono pochi, lo sappiamo, ma unendoci si può fare fare la differenza. Un tema che sottoponiamo anche alla politica". Una delle novità emerse al summit è legata al Servizio prevenzione diagnosi e cura (Spdc), dedicato ai problemi psichiatrici: dopo anni di discussione, ora l’Spdc potrebbe davvero rientrare a Reggio, città dove il servizio era stato fino al 2018. Ausl, infatti, ha comunicato di aver presentato alla Regione un progetto da 8 milioni di euro, per realizzare una struttura dedicata nei pressi dell’ospedale".