"Degrado nei cimiteri, appalto flop"

Affollato consiglio comunale, l’altra sera in municipio a Cadelbosco Sopra, per parlare degli assetti interni alla maggioranza di governo locale, ma anche della crisi a Gaza e di manutenzione cimiteri del territorio. Proprio per quando riguarda i cimiteri, grazie a una interrogazione delle opposizioni, sono emersi alcuni importanti aspetti di una gestione non proprio eccellente dei luoghi sacri per i defunti, che interessa non solo Cadelbosco Sopra ma anche Bagnolo e Castelnovo Sotto, paesi della stessa Unione Terra di Mezzo. Sotto accusa gli effetti di un appalto affidato nel 2021 e vinto da una cooperativa modenese.

"Un appalto – ha confermato il neo vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Diego Noci – che è stato vinto non con il maggior ribasso, ma per le maggiori migliorie previste. Che invece non ci sono state. Così, oltre a spendere di più, ci siamo ritrovati con servizi in meno. Tanto che per avere certezza di cimiteri decorosi in occasione delle commemorazioni di inizio novembre, abbiamo dovuto chiedere l’intervento di alcune imprese locali per la manutenzione del verde. Solo tra giugno e luglio c’è stata una maggiore attività, con sfalci e diserbante. Ma da agosto tutto è stato nuovamente abbandonato". Noci ha confidato di aver avuto un incontro con i sindaci dei tre Comuni per cercare di far fronte da subito alla situazione di degrado, in vista del nuovo affidamento dei servizi, che dovrebbe avvenire a breve scadenza.

"Ma stavolta – aggiunge il vicesindaco – non faremo gli errori del passato: affideremo i servizi in modo scorporato: a qualcuno la gestione del verde, ad altri tumulazioni e riesumazioni. E presto sono previsti pulizia e manutenzioni nei cimiteri". Noci ha poi confidato l’esistenza di alcuni "richiami" ai responsabili della cooperativa, annunciando pure un’azione legale per chiedere il risarcimento per le presunte inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto". Tra le polemiche si è costituito pure il gruppo Cadelbosco Libera, formato dall’ex vicesindaco Marco Piccinini e dalla consigliera Lara Luppi.

Antonio Lecci