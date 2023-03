"Dehor, entro l’autunno il nuovo regolamento"

"La preoccupazione per le distese non esiste. Per questioni di monitoraggio, anche in base al lavoro che stiamo attuando con il Politecnico di Milano, le abbiamo concesse fino al 30 giugno. Ma di fatto saranno automaticamente prorogate, eccezion fatta naturalmente per cambiamenti che non corrispondono alla domanda approvata". A ribadirlo è Mariafrancesca Sidoli, assessore al commercio e centro storico. "Abbiamo già un regolamento con la Sovraintendenza per l’aspetto più ‘estetico’ delle distese e non ci saranno variazioni. Al momento abbiamo autorizzato il 60-65% delle domande; un altro 30% entro pochi giorni, visto che il Comune ha un mese per dare il via libera dalla richiesta. Il restante 5% è ancora sotto verifica". Tra queste, anche quelle di via del Guazzatoio: "Abbiamo già incontrato gli esercenti della zona – prosegue Sidoli –. Ci sono diverse valutazioni da fare: le loro richieste, chi vuole troppo spazio, chi ha orari diversi, chi è chiuso a pranzo o a cena. Ma c’è anche un tema acusticoambientale e di convivenza con i residenti. In ogni caso, in 4 anni da assessore credo di aver dato 5 dinieghi per le distese, motivati su specifiche inadempienze nella domanda. Cercheremo una soluzione insieme". Infine, l’annuncio: "Entro l’autunno approveremo il nuovo regolamento dei dehors, ormai fermo al 2005. La novità è che sarà più elastico: l’esagono presenta situazioni diverse, quindi non ha senso fare un regolamento unico per tutti. Questo permetterà di intervenire con maggior tempismo, anche con ordinanze o regolamenti".

ste. c.