Delegazione cinese in visita

Una delegazione cinese è stata in visita a Reggiolo per scoprire l’agricoltura locale. Sei rappresentanti del Dipartimento dell’Agricoltura e degli Affari rurali della Provincia di Anhui hanno incontrato il sindaco Roberto Angeli, gli assessori Franco Albinelli e Aldo Michelini, Alessandro Guidetti (Coldiretti) e volontari della Pro Loco. Una visita per conoscere la realtà produttiva locale e stabilire patti di amicizia. Da mesi il sindaco è in contatto con la coordinatrice delle delegazioni cinesi in Italia. Ed ora il primo passo per uno scambio culturale Reggiolo-Anhui.