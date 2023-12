Delegazione con 2mila firme per salvare Casa Manfredi

Quasi 2000 firme per salvare Casa Manfredi, l’unica casa partigiana del Comune di Reggio Emilia che sta cadendo a pezzi (quella con il murales ’Partigiano Reggiano’ che Autostrade voleva cancellare). Ieri pomeriggio, al termine della seduta del Consiglio regionale, una delegazione di 10 reggiani è stata ricevuta a Bologna dal presidente Bonaccini e da Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa. Ad accompagnare il gruppo, l’assessore alla Casa e alla Partecipazione, Lanfranco de Franco, Alessia Remondini di Anpi, Simonetta Gilioli e Giorgio Paterlini di Istoreco, Anna Salsi, Maurizia Fiorani, Marina Ligabue e Dario De Lucia dell’Anpi di Villa Sesso, che lo scorso maggio ha promosso la petizione popolare che chiedeva di mettere in sicurezza permanente la casa dove vissero i fratelli Manfredi, martiri della Resistenza. Ad accoglierli in viale Aldo Moro c’erano anche i consiglieri reggiani Federico Amico, Stefania Bondavalli, Andrea Costa, Roberta Mori e Ottavia Soncini.