Delegazione in visita alle aziende partner

Una delegazione della Reggiana ha fatto visita al ‘Cersaie 2025’ di Bologna (Salone Internazionale della Ceramica per l’architettura e dell’arredo bagno). Il vicepresidente e direttore generale, Vittorio Cattani, insieme ai calciatori Damiano Basili, Andrea Bozzolan e Francesco Pio Vallarelli, hanno presenziato agli stand espositivi delle aziende partner del settore ceramico: Casalgrande Padana, Ceramica Rondine e La Fenice. Una preziosa occasione d’incontro per omaggiare gli sponsor granata e per valorizzare la presenza di eccellenze reggiane in una vetrina di rilevanza internazionale, trascorrendo alcuni momenti insieme a Franco Manfredini (presidente Casalgrande Padana), Paride Costi (vice presidente Casalgrande Padana), Graziano Verdi (amministratore delegato Gruppo Italcer Ceramica Rondine) ed Enrico Guidetti (titolare La Fenice). "La giornata ci ha consentito di fare visita a partner molto importanti per noi, portando i saluti della proprietà a imprese che fanno brillare il territorio reggiano anche al di fuori dei confini nazionali, dando risalto al nome della nostra città così come anche Reggiana vuole fare attraverso la propria attività sportiva", ha commentato il vicepresidente e direttore generale granata, Vittorio Cattani.

Francesco Pioppi