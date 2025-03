Deleghe, De Franco si riprende la casa

A nove mesi dalla formazione della giunta il sindaco di Reggio, Marco Massari, ha emesso due giorni fa un decreto per redistribuire le deleghe

a tre dei suoi assessori.

In particolare al vicesindaco Lanfranco

De Franco viene ora conferita la nuova competenza sulla ‘Casa’, di cui si è già occupato nella scorsa consigliatura.

Una delega in più va anche a Marwa Mahmoud, assessora alle Politiche educative, adesso punto di riferimento nella squadra di governo per le misure di conciliazione vita-lavoro. Infine ad Annalisa Rabitti, assessora alla ‘cura delle persone’, faranno adesso capo anche gli alloggi di assistenza abitativa e i ‘progetti speciali connessi all’abitare’. Una strategia complessa, quella del Comune, che dovrà far fronte alla grande emergenza casa che sta colpendo da anni tutta la città di Reggio.