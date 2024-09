"Delirio per il treno deragliato"

"Io sono di Novellara – racconta Irina Pidtoptana –. La settimana scorsa è stato un delirio a causa del treno deragliato vicino alla stazione, in particolare con gli autobus di sostituzione al treno. A parte questo incidente, non posso certo dire di non trovarmi bene con il servizio di trasporto pubblico. Però mi piacerebbe che venisse migliorato".

Ad esempio, spiega: "C’è un autobus che parte alle 9 da Novellara e arriva alle 10 a Reggio, dopodiché fra una corsa e l’altra c’è un certo lasso temporale. Stesso discorso per le corse serali che si interrompono troppo presto... Ce ne vorrebbe qualcuna anche dopo le 20 per chi deve tornare a casa".