Delitti ’92, nuovo Appello. La richiesta della Dda:: "Sentite il boss Sarcone"

È iniziato ieri davanti alla Corte d’Appello il nuovo processo di secondo grado incentrato sugli omicidi del 1992: l’uccisione di Nicola Vasapollo a Pieve (morto il 21 settembre) e di Giuseppe Ruggiero a Brescello (22 ottobre), su cui furono riaperte le indagini contestando una matrice di ‘ndrangheta. Nel primo processo celebrato in Appello, erano stati condannati all’ergastolo il boss Nicolino Grande Aracri, Antonio Lerose, residente a Carpi (Mo), Angelo Greco, detenuto in carcere e Antonio Ciampà di Cutro. Si trattò di un ribaltamento rispetto alla sentenza di primo grado emessa a Reggio, dov’erano stati tutti assolti a parte l’ergastolo dato a Grande Aracri per il solo omicidio di Ruggiero. Poi, dopo che le difese impugnarono la sentenza di secondo grado, la Cassazione ha annullato nel dicembre 2022 le condanne per Greco e Lerose relative all’omicidio di Brescello, quelle di Ciampà per Brescello e Pieve, mentre per Grande Aracri ha confermato l’ergastolo per Ruggiero ma non la condanna per Pieve.

La Corte suprema aveva disposto anche un nuovo processo di secondo per chi aveva avuto la condanna annullata: "I giudici d’Appello - scrissero gli Ermellini nelle motivazioni - avrebbero dovuto rinnovare la prova dichiarativa nella sua interezza, non potendo limitarsi a una selezione di fonti nè delle circostanze sulle quali dovevano essere risentiti": in pratica, si diceva che andavano risentiti tutti i collaboratori di giustizia davanti al tribunale e su ogni circostanza. A Bologna, davanti al presidente della Corte d’Appello Anna Mori e al giudice a latere Anna Passerone, si è riaperto di nuovo un processo per Grande Aracri (avvocati Filippo Giunchedi e Gianluca Fabbri), Ciampà (avvocato Luigi Colacino), Lerose (avvocato Milena Micele), e Greco (avvocati Antonio Comberiati e Salvatore Staiano). Il Comune di Brescello si è costituito parte civile affidandosi all’avvocato Salvatore Tesoriero.

A sostenere la pubblica accusa, in aula, il pubblico ministero della Dda Beatrice Ronchi e il sostituto procuratore generale Silvia Marzocchi. Dopo la relazione fatta dal giudice Passerone, la parola è andata alle parti che hanno aperto un contradditorio sulle richieste di acquisizione di nuove prove. Il pm Ronchi ha annunciato il deposito avvenuto a fine anno di nuovi motivi, che però alle difese non risultavano: hanno così chiesto e ottenuto un termine sino a fine mese per visionarli e poter portare controdeduzioni e poi discuterne nella prossima udienza a inizio febbraio. La pubblica accusa intende acquisire alcune sentenze e, tra le altre cose, chiede di sentire i pentiti e anche Nicolino Sarcone, che è stato condannato per entrambi gli omicidi a 30 anni col rito abbreviato. In passato la sentenza a suo carico non era ancora definitiva, e lui risultava imputato in procedimento connesso, dunque poteva avvalersi della facoltà di non rispondere; a oggi però il verdetto è passato in giudicato.

Alessandra Codeluppi