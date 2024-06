Delitto di Bibbiano, la figlia: "Papà, farò giustizia per te". Scontro tra le versioni

Bibbiano (Reggio Emilia), 12 giugno 2024 – “Papà mi ha lasciata. Farò giustizia per te e non mollerò mai. Sarai per sempre con me, anche se fisicamente. Riposa in pace”.

Il tentativo di linciaggio dell’assassino fuori dal portone di casa

Un cuore spezzato, una foto che la ritrae da piccola in braccio al genitore. Sono le parole struggenti che Giulia Minaj ha pubblicato su Facebook in ricordo del padre Ilirijan, il muratore albanese 61enne ucciso venerdì a Bibbiano dal vicino Riccardo Stefani. La giovane figlia, insieme alla madre Natasha Bylykbashi, si è rivolta all’avvocato Nino Giordano Ruffini, che tutelerà la famiglia della vittima.

Dalla ragazza trapelano alcuni particolari della serata finita nel sangue e sfociata nell’arresto per omicidio volontario del 41enne Stefani. Dalle sue parole emergono dettagli inediti, alcuni anche contrastanti con le versioni rese da altri, in primis il 41enne. "La porta di casa non fu rotta da mio padre, ma dall’omicida stesso”, ha sostenuto la giovane. Secondo il suo racconto, Stefani sarebbe stato solito importunare le persone: a quanto emerso, assumeva alcol e droga ed era seguito dal Sert, ed era stato denunciato più volte per maltrattamenti dalla madre, che poi aveva ritrattato impietosita da quel figlio così problematico.

Nel pomeriggio di venerdì, “Stefani ha lanciato dalla finestra un vaso di fiori a mio padre", ha raccontato la figlia della vittima. Menaj lo ha evitato, poi è salito nel condominio «perché nell’appartamento vicino a quello della madre di Stefani ci abita una sua cugina. Ma Stefani è uscito sul pianerottolo urlando contro mio padre: ‘Ti ammazzo’. Dopo questi momenti concitati, è accaduto il peggio: “La madre di Stefani ha chiuso la porta di casa lasciando fuori il figlio. La porta - prosegue la figlia - non l’ha rotta mio padre per entrare, ma lo stesso Stefani che era rimasto all’esterno e l’ha forzata per entrare e prendere il coltello. Lui ha rotto la porta e con la lama ha colpito mio padre prima alla bocca e poi al petto”.

Il 61enne «ha poi cercato di scendere, ma a causa delle ferite è crollato ed è morto». Stefani ha invece dato un’altra versione. Ha dichiarato ai carabinieri e al pm Isabella Chiesi che Minaj lo ha aggredito per primo a causa di screzi precedenti e che lui avrebbe cercato di difendersi, per poi correre a barricarsi in casa con la madre. E mentre il 61enne dava pugni contro la porta, rimasta sfondata al centro, Stefani ha preso il coltello: non avrebbe aperto, ma lo avrebbe colpito dal buco della porta. “Non ci furono mai screzi tra le nostre famiglie. E quella sera da parte di Stefano non ci fu alcuna legittima difesa", ribatte invece la famiglia della vittima. Stamattina al Policlinico di Modena si farà l’autopsia: la Procura ha nominato come consulente medico legale Fabrizio Zucchi, la difesa invece Sabino Pelosi. L’avvocato Stefano Germini assiste l’indagato: ieri mattina il 41enne si è sentito poco bene e quindi l’udienza di convalida dell’arresto si è svolta alla Pulce davanti al gip Silvia Guareschi, che disposto la custodia cautelare in carcere. L’uomo, apparso provato, si è avvalso