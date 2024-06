Bibbiano (Reggio Emilia), 14 giugno 2024 – Pezzi di legno caduti all’interno dell’appartamento di via Fratelli Corradini 6 a Bibbiano, palazzina dove si è consumato l’omicidio del muratore albanese Ilirijan Minaj, 61 anni, ferito a morte dal vicino di casa Riccardo Stefani.

Delitto di Bibbiano: il giallo dei pezzi di legno

I residui, distaccati dalla porta dell’abitazione di Stefani, sono stati trovati sul pavimento dentro la casa: un elemento che avvalora la tesi che la porta di Stefani sia stata colpita dall’esterno. Ma da chi? Secondo il racconto dell’indagato, è stato l’albanese. Ma la famiglia della vittima dice che la porta è stata rotta da Stefani, chiuso fuori dalla madre, che poi è entrato a forza e ha preso il coltello. Come? Facendo dichiarazioni spontanee, lui ha detto di essere uscito di casa, ma secondo una prima ricostruzione avrebbe accoltellato l’albanese attraverso la rottura creata nella porta: sul braccio destro di Stefani c’è un’escoriazione che potrebbe essere compatibile con quest’ultima ipotesi.

Secondo la famiglia del 61enne, Stefani in precedenza aveva lanciato da una finestra un vaso di fiori contro il vicino poi ucciso, che lui ha schivato: sul davanzale del cucinotto non sembrano però esserci segni della presenza di piante. E la tavola è rimasta ancora allestita per una cena interrotta. I parenti della vittima ritengono che non vi sia stata legittima difesa da parte di Stefani, che invece ha riferito di essere stato aggredito per primo. E hanno raccontato che Minaj, una volta colpito, è sceso dalle scale per poi cadere a terra: su una tendina del pianerottolo sono visibili piccole macchie di sangue. Intanto l’autopsia, eseguita mercoledì al Policlinico di Modena, ha confermato la presenza di due fendenti: uno alle labbra e l’altro all’altezza del petto. L’indagato, un 41enne che aveva problemi di droga e alcol, oltre ad aver manifestato disagi psichici, querelato più volte dalla madre per maltrattamenti in famiglia (poi, impietosita, aveva ritirato la denuncia), è stato trasferito nel carcere modenese.