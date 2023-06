Delitto di Alice, resta un nome solo Scagionati marito e collega

Dopo complesse e riservate indagini, condotte dalla procura e dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Modena, secondo la procura gli unici e gravi indizi di colpevolezza raccolti riguardano una sola persona: il tunisino Mohamed Gaaloul. Nessun sospetto nei confronti degli altri indagati. Parliamo del terribile omicidio della giovane mamma di Ravarino, nel modenese, Alice Neri, brutalmente assassinata nella notte tra il 17 e il 18 novembre dello scorso anno a Concordia. La procura ieri ha formalizzato la richiesta di archiviazione nei confronti di due dei tre indagati, ovvero il marito della vittima, Nicholas Negrini, e il collega di lavoro Marco Cuccui, con cui la donna trascorse l’ultima sera prima di essere uccisa. Resta un solo nome: il tunisino Mohamed Gaaloul, catturato in Francia lo scorso dicembre . "A suo carico – afferma in una nota il procuratore capo Luca Masini -, si sono successivamente aggiunte le concordanti e plurime risultanze degli incidenti probatori".

"Era una notizia che aspettavo da tempo e finalmente sono libero da questo fardello. Possiamo chiudere questo capitolo della storia e concentrarci sul prossimo", ha detto il marito della giovane mamma assassinata. "Non ci fermeremo qui e continueremo assieme a cercare la verità sull’accaduto, per me, per mia figlia, per Alice e per la sua famiglia".

Valentina Reggiani