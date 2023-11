Delitto Eletti, fissato il processo d’Appello

È stato fissato per l’11 aprile 2024 il processo davanti alla Corte d’assise d’Appello per Marco Eletti, il 33enne che ha ucciso il padre Paolo a colpi di martello e ha tentato di eliminare anche la madre Sabrina Guidetti, responsabilità da lui confessate nel processo di primo grado, che si è concluso con la condanna a 24 anni e 2 mesi, verdetto che è stato impugnato dagli avvocati difensori Domenico Noris Bucchi e Luigi Scarcella. Il giovane li aggredì il 24 aprile 2021 nella loro casa di San Martino: è stato riconosciuto colpevole di omicidio con l’aggravante della premeditazione, nonché l’uso di sostanze venefiche per la madre, che fu trovata narcotizzata accanto al marito. I giudici gli avevano dato le attenuanti generiche, riconoscendo in lui "una fragilità emotiva dovuta al suo vissuto". Dalle indagini era emerso che la vittima non era il padre naturale di Marco e che entrambi i genitori avevano una doppia vita e che c’erano screzi sulla casa di San Martino. Il motivo principale del ricorso degli avvocati Bucchi e Scarcella riguarda "la mancanza della prova della premeditazione", tesi già sostenuta in primo grado: "Se la Corte d’Assise d’Appello dovesse escludere quest’aggravante, la pena verrebbe quasi dimezzata".

Anche il pubblico ministero Cristina Piera Giannusa ha impugnato il verdetto in Cassazione per la quantificazione della pena.

Alessandra Codeluppi