Delitto in... croce rossa. Ma è tutta una finzione

Un delitto che si consuma nell’ambiente di Croce rossa, nel paese di Cristella. Vittima uno studente di 25 anni, appena eletto rappresentante del gruppo giovani Cri. Era in turno come soccorritore, chiamato per un’emergenza. Verrà trovato cadavere all’alba. E’ la scena della "Cena con delitto" proposta l’altra sera nel salone della Croce rossa di Guastalla dal gruppo giovani davanti a una settantina di commensali che, tra un piatto di tortelli e l’arrosto con patate, ha cercato di fornire la soluzione del mistero, aiutando il procuratore Solferino a risolvere il caso. Una serata riuscita, avviata dal suono delle sirene e dalla corsa dei soccorritori con un cadavere sulla barella. Poi la presentazione dei protagonisti della vicenda, ognuno con un ruolo ben preciso: i soccorritori delle ambulanze, la centralinista, l’infermiera. E pure la giornalista del paese, Antonia Slecci (ogni riferimento non è affatto casuale…), "conosciuta in paese, non indiziata ma informata dei fatti, redattrice del Gazzettino di Cristella. Dichiara di essere arrivata sulla scena di un incidente in auto, svelando alcuni dettagli sull’assassino". Tra domande e indizi, i commensali hanno potuto "giocare" con un caso di cronaca nera, chiamati pure a riflettere sui valori e principi della Croce rossa, che qualcuno dei volontari Cri protagonisti della vicenda deve aver in qualche modo infranto con il suo comportamento. Il ricavato della serata servirà a finanziare attività del gruppo giovani della Cri locale.