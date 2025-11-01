Delitto Legari, colpo di scena. Chiesto "l’incidente probatorio"

Slitta ancora l’udienza preliminare, nel palazzo di giustizia di Modena, per l’omicidio di Salvatore Legari, l’imprenditore 54enne scomparso in circostanze misteriose il 13 luglio 2023.

Ieri mattina la difesa dell’imputato, il 39enne Alex Oliva ha chiesto l’incidente probatorio relativamente alla consulenza tecnica che evidenziò la presenza dell’imputato al volante del furgone della vittima in orario compatibile con il delitto. "E’ una consulenza svolta con modalità particolari della quale non siamo sicuri – affermano gli avvocati dell’imputato, Luca Brezigar ed Edoardo Salsi – Per evitare di andare a dibattimento a tutti i costi vorremmo una perizia, una consulenza fatta nel contradditorio delle parti. E’ la ricostruzione di una immagine ‘che non si vede’, ricostruita con l’intelligenza artificiale e riguarda il passaggio del furgone con a bordo l’imputato ma quell’immagine è stata ricostruita appunto con l’intelligenza artificiale", continuano gli avvocati.

Oliva, secondo la pubblica accusa, uccise Legari – che per anni aveva abitato nel Reggiano – per questioni economiche: fu lui, infatti, a commissionargli il lavoro di ristrutturazione della sua abitazione e che avrebbe dovuto poi ‘liquidargli’ il giorno della scomparsa, 20mila euro circa. Secondo le indagini dei carabinieri, vittima e presunto assassino rimasero insieme, nel cantiere tra le 16 e le 17,51 del 13 luglio di due anni fa.

Legari avrebbe chiesto il pagamento di quanto a lui dovuto per i lavori svolti insieme ad un collega. A quel punto – sempre secondo la procura – essendo insorta una lite in merito all’entità del debito residuo ed alle tempistiche dei restanti pagamenti, l’indagato avrebbe aggredito violentemente Legari per poi ammazzarlo. Il corpo, però, non è mai stato trovato. In aula, ieri, erano presenti anche la compagna della vittima e i figli dell’imprenditore, Noemi e Nicholas. "Io chiedo solo la verità – ha affermato Nicholas – e non so neppure quale sia ma la sensazione la avverto a ‘pancia’, visti anche gli elementi emersi. C’è sempre sofferenza e continuano ad allungare il processo".

"Da quanto abbiamo appreso ed è una scelta che compete ai difensori dell’imputato, non credo ci sia una richiesta di rito abbreviato, quindi si prevede un processo davanti alla Corte d’Assise - spiega l’avvocato Antonio Cozza, che rappresenta i parenti della vittima. La pazienza qui deve essere tanta, capisco i miei assistiti, i familiari: gli anni stanno passando".

Valentina Reggiani