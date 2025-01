Delizie e ristorazione, cambia volto il Centro sportivo

Cresce il centro sportivo di Cadelbosco Sopra, con progetti e nuovi servizi. Domenica è stata inaugurata la nuova attività di ristorazione, affidata ad Angelo Sorrentino, da tempo titolare di un forno alla periferia del paese, che ha l’incarico di svolgere pure un servizio di pizzeria nell’ambito delle attività del centro sportivo di via Galilei. La struttura continua a essere gestita dalle associazioni Futura e Il Traghettino, presiedute da Claudio Pezzarossi e Luciana Minari, testimoni della inaugurazione col sindaco Marino Zani, l’assessore Monica Cigni e il parroco don Gianni Repetti, che non hanno voluto mancare a questo momento di comunità, in un luogo che di recente è stato pure tra i punti di riferimento per l’accoglienza e per l’assistenza durante l’emergenza maltempo che ha interessato anche Cadelbosco. Il nuovo sistema prevede colazioni, pranzi, aperitivi, cene con bar e pizzeria.

La nuova convenzione permette dunque di ampliare i servizi forniti nell’area sportiva, che è frequentata da cittadini di ogni età per eventi, tempo libero, sport e anche per gli spettacoli nella vicina arena estiva. Al taglio del nastro, con le autorità, è seguito un momento di festa con i tanti cittadini presenti.

a. le.