Della sfida civica e dei suoi nemici

(...) Il medico del Santa Maria ha già iniziato a muoversi da battitore libero. Per esempio radunando un centinaio di giovani attorno a sé come se fossero un circolo tematico, ma dimenticando (o scegliendo deliberatamente) di non coinvolgere i Giovani Democratici, l’organo ufficiale giovanile del partito. E così ha dimostrato di voler fare anche per l’ipotetica squadra della giunta. "Cambierò tutti gli assessori", ha dichiarato, cogliendo alla sprovvista l’assessore Lanfranco De Franco, che si è fatto da parte nella lotta per l’investitura a candidato per il bene superiore del centrosinistra, ma con garanzie di un posto da vicesindaco. Un calice amaro.

Tarquini d’altra parte accetterà di buon grado che sia Alessandro Aragona (coordinatore di Fratelli d’Italia) a far da capolista ed eventuale vicesindaco. Ma qualcosa dovrà garantire ai suoi sponsor più fedeli: Lega e Forza Italia. Senza rinunciare a profili civici per non ’spaventare’ il vecchio caro ceto moderato. Una sfida civica quindi, ma anche una sfida per l’autonomia. Dove i due candidati si troveranno ad affrontare avversari esterni e interni, per trovare un equilibrio che potrebbe rivelarsi poi precario durante i cinque anni successivi di governo. Questo, d’altronde, è ciò che accade quando i partiti devono (o scelgono di) rinunciare a far valere la politica sopra ogni altro sapere, che sia medico o giuridico.

Saverio Migliari