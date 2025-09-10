Della Valle e Gaspardo, applausi e bronzo

Storica medaglia di bronzo per l’Italia agli Europei 3x3 Open a Copenaghen, primo metallo in questa competizione per le rappresentative azzurre. Due ex giocatori biancorossi hanno firmato questa impresa, Amedeo Della Valle, alla prima in maglia azzurra 3x3, e Raphael Gaspardo insieme a Dario Masciarelli e Carlo Fumagalli, allenati da coach Claudio Negri.

Nella finalina decisiva contro la Germania, il grande protagonista della vittoria per 22-15 (Della Valle 6) è stato Gaspardo, autore di tredici punti.

In semifinale l’Italia era stata sconfitta 21-15 (Della Valle 5, Gaspardo 5) dalla Lituania, mentre nei quarti di finale una tripla di Gaspardo (11) aveva chiuso i conti con i Paesi Bassi, oro alle ultime Olimpiadi, superati per 21-18 (Della Valle 3).

Nel girone eliminatorio, l’Italia aveva superato la Svizzera, vice-campione del mondo, per 23-20 al supplementare (Gaspardo 10, Della Valle 7) mentre aveva ceduto alla Serbia per 21-15 (Della Valle 6, Gaspardo 4).

"Sensazioni magiche - commenta Amedeo Della Valle - ci abbiamo creduto sempre. Vincere con questa maglia è speciale, sono felice di essere tornato a indossarla. È un risultato importante per noi e per tutto il movimento del 3×3 italiano, ringrazio i miei compagni per la pazienza e lo staff".

"Siamo stati veramente squadra dal primo giorno e credo si sia visto".

Cesare Corbelli